Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську, понад 30 загиблих (оновлено)
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Російські окупанти нанесли ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорська на Донеччині. Правоохоронці на місці повідомляють про десятки загиблих та поранених.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"По залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", – написав він.
Пізніше Кириленко додав, що станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених. Серед поранених значна кількість перебуває у важкому стані.
Як повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, на момент удару по вокзалу велася евакуація населення і на вокзалі перебували майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість – жінки та діти.
Внаслідок обстрілу "Укрзалізниця" змінила графік евакуаційних потягів з Донбасу.
"Поки станція "Краматорськ" закрита для прийому поїздів, зі Слов'янська сьогодні відправиться евакорейсом поїзд №45 до Ужгорода, очікуються відправлення рейсів №274, №276, №278 та №92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно", – повідомляє пресслужба компанії.
Точний час відправлення не повідомляється, поїзди відправлятимуться в міру заповнення.
Раніше в компанії повідомляли, що евакуаційні рейси: безкоштовні; пріоритет віддається дітям та матерям; тварин можна і потрібно брати із собою, виняток для великих та/або агресивних тварин; великі речі можуть бути не допущені в поїзд через брак місця.
Крім того, у компанії зазначали, що на евакуаційних рейсах немає живлення у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів.
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