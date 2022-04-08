Оператор ГТС попередив про загрозу транзиту газу до ЄС через дії окупантів на Луганщині

Оператор ГТС України повідомляє про грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань "ЛНР" в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію "Новопсков" у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

"КС "Новопсков" – це важливий об'єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка", – йдеться у повідомленні.

ОГТСУ зафіксував низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС.

"Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту", – наголошує Оператор ГТС.

Компанія закликала представників агресора утриматись від подальшого тиску на працівників ОГТСУ та втручання в роботу КС.

"В іншому випадку, у разі втрати операційного контролю, ОГТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Зупинення КС "Новопсков" означає зупинку транзиту через ГВС "Сохранівка", – підсумував Оператор ГТС.

Раніше очільник ОГТСУ Сергій Макогон повідомив, що з початку повномасштабної війни отримали пошкодження три магістральні газопроводи, окупантами захоплено чотири компресорні станції, знищено дві газорозподільні станції (ГРС), ще 48 ГРС зупинено.