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"Газпром" зменшив заявку на транзит газу через Україну

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газпром

Російський "Газпром" зменшив заявку на транзит газу через Україну на 14% – до 91,2 млн кубометрів.

Як свідчать дані "Оператора ГТС України", номінація на прокачування російського газу до Європи на 8 квітня становить 91,2 млн. кубометрів, заявка на 7 квітня була 105,7 млн кубометрів, перадає Інтерфакс-Україна. 

Газопровід Ямал-Європа на ділянці між Німеччиною та Польщею з ранку четверга працює у реверсному режимі. У п'ятницю прокачування у цьому напрямку триває, свідчать дані газотранспортного оператора Gascade. На п'ятницю "Газпром", на відміну від попередніх днів, не бронював потужності польської ділянки магістралі.

Через дощі і вітряну погоду, що прийшли в Європу, в регіоні покращилася ситуація з виробленням електроенергії з вітру. Якщо минулого тижня вітряки забезпечили в середньому близько 16% вироблення електрики по ЄС, то на цьому тижні показник зріс до 26%, свідчать дані асоціації WindEurope.

Водночас 7 квітня вітроелектростанції забезпечили рекордний показник виробітку – 31% від балансу по ЄС. Зокрема, Німеччина була забезпечена на 68%, Данія – на 76%.

Автор: Юлiя Недашківська
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