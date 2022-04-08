Уряд готується націоналізувати російські судна на заводі в Ізмаїлі
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Російські судна, які перебувають наразі на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл, найближчим часом будуть вилучені на користь України.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у Telegram.
"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом міністрів буде ухвалено рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", – зазначив він.
Також, за словами Марченка, в області триває робота щодо заборони та відключення від ефіру російських каналів, які транслюються через супутник на півдні України.
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