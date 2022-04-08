Україна залучила понад 40 мільярдів від військових облігацій, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна залучила вже понад 40 млрд грн завдяки інструменту військових облігацій.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не друкували гроші, ми не переживаємо гіперінфляцію. Ми маємо інструмент військових облігацій. Держава зробила емісію військових облігацій, сьогодні відповідальний бізнес викуповує ці цінні папери з відповідним рівнем прибутковості. На сьогодні понад 40 млрд грн вже залучено до бюджету завдяки цьому інструменту", – сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, це дозволяє компенсувати частину дефіциту бюджету через війну.

Як повідомлялося, 5 квітня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 963,53 млн грн, а також розмістити номіновані в іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро. Попереднього тижня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.