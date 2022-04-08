Євросоюз може надати ще 500 мільйонів євро на військову підтримку України

У Євросоюзі запропонували виділити ще 500 млн євро на військову підтримку України.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

"Дякуємо та підтримуємо Жозепа Борреля за його пропозицію поповнити Європейський фонд миру ще на 500 млн євро. Після швидкого схвалення це призведе до збільшення до 1,5 млрд євро вже наданої ЄС підтримки в закупівлі військової техніки для України", – зазначив він.

Як повідомлялося, Європейський фонд миру (EPF) на 5 млрд євро був створений ЄС на початку 2021 року. Він фінансується за рахунок внесків країн-членів Євросоюзу. Фонд створили з метою "підвищити здатність Європейського Союзу запобігати конфліктам, зберігати мир і зміцнювати міжнародну стабільність та безпеку".

Кошти з Фонду мають спрямовувати на допомогу країнам-партнерам для підтримки їхні операції зі встановлення миру, а також на покращення їх збройних сил.