Посли Євросоюзу затвердили новий пакет санкцій проти РФ, зокрема ембарго на вугілля

Посли країн Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Франція, яка головує в ЄС, у Twitter.

Зазначається, що новий пакет обмежень містить зокрема санкції проти олігархів, акторів, які підтримують російську пропаганду, представників силового і військового апарату та організацій промислово-технологічного сектору.

Також санкції передбачають заморожування активів кількох російських банків, заборону на імпорт вугілля з Росії, ембарго на поставки зброї до РФ, заборону на експорт до РФ, зокрема, високотехнологічних товарів на суму 10 млрд євро.

Крім того, обмеження містять заборону імпорту з Росії на суму 5,5 млрд євро (сировини та критичних матеріалів), заборону доступу до портів ЄС для суден під російським прапором, а також заборону на російські та білоруські автоперевізники.

Зазначається, що цей пакет санкцій буде остаточно ухвалений Радою сьогодні та оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.