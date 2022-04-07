США розглядають надання нових озброєнь Україні, – Блінкен

США вивчають запити української сторони щодо надання їй нових, більш ефективних озброєнь з метою посилення обороноздатності України та розгрому російського агресора.

Про це сказав на пресконференції в Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо надавати допомогу Україні прямо зараз. Але ситуація постійно змінюється – з’являються нові запити, вони потребують нових систем, які, за їх оцінкою, дійсно допоможуть і будуть ефективними. Ми в Пентагоні проводимо аналіз, щоб визначити, що дійсно буде найбільш ефективним, що Україна може використати одразу, як тільки отримає, і що ми насправді можемо надати в короткі терміни", – сказав Блінкен.

Він охарактеризував це процесом, який постійно розвивається.

Блінкен також зауважив, що США та союзні країни дослухаються до запитів української сторони щодо оборонної підтримки та "розуміють терміновість цього питання".

Раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив законопроєкт про запровадження заборони на імпорту російської нафти, а також про підвищення мит на імпорт з РФ та Білорусі.

Як повідомлялося, на початку березня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заборону імпорту нафти з Росії, а також про скасування пільгового режиму для російського імпорту.