ЄІБ заявив про готовність прискорити передачу Україні додаткових 1,3 мільярда євро
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Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр заявляє, що у співпраці з іншими інституціями Європейського союзу Банк готовий прискорити передачу Україні додаткових 1,3 млрд євро протягом найближчих місяців.
Про це Хойєр заявив за результатами розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Світ захоплюється хоробрістю та бойовим духом України перед обличчям агресії. У співпраці з іншими інституціями ЄС ми готові прискорити передачу додаткових 1,3 млрд євро найближчими місяцями. Як і весь ЄС, Банк ЄС повністю відданий підтримці стійкості та швидкому відновленню у мирній і незалежній Україні", – сказав Хойєр.
Шмигаль у свою чергу наголосив, що уряд вважає інвестиційні ресурси Банку одним із пріоритетних джерел для фінансування проектів розвитку.
"Банк надав своєчасну допомогу в розмірі 668 млн євро, які були спрямовані на фінансування першочергових гуманітарних і соціальних видатків", – зазначив Шмигаль.
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