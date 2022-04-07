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Засновник Ethereum передав на підтримку України $5 мільйонів у криптовалюті

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криптовалюта

Один із засновників криптовалюти Ethereum Віталій Бутерін передав 1500 ETH (що становить близько $5 млн) на підтримку України.

Це підтвердили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає Інтерфакс-Україна.

Одержувачами донату стали фонд Міністерства цифрової трансформації України та фонд Unchain Fund-support the Ukrainian.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", повторно прийнятий з урахуванням пропозицій голови держави 17 лютого.

Автор: Галина Ялівець
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