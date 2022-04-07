Держтуризму збиратиме інформацію про знищені та пошкоджені об'єкти туристичної інфраструктури

Державне агентство розвитку туризму України оголосило про збір інформації про знищені та пошкоджені об'єкти туристичної та рекреаційної інфраструктури.

Про це повідомила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, передає Інтерфакс-Україна.

"Звертаємось до керівників обласних та міських департаментів туризму, готелів, представників закладів розміщення, керівників національних парків, зоопарків та інших об'єктів туристичної та рекреаційної інфраструктури: якщо керовані вами підприємства, заклади та локації зазнали руйнування та потребують невідкладної допомоги – не мовчіть", – написала Олеськів у Facebook.

За її словами, для цього необхідно заповнити спеціальну форму, за допомогою якої Держтуризм зможе проаналізувати надану інформацію та оцінити збитки, завдані російськими окупантами туристичної галузі.

"Вже зараз ми спілкуємося з міжнародною туристичною спільнотою, яка готова максимально допомагати у відновленні нашого туризму. Тому нам важливо вже надавати їм таку інформацію", – додала вона.

Олеськів повідомила, що Держтуризм збирає дані з усієї України щодо завданих збитків; систематизує юридичні докази скоєних злочинів щодо таких об'єктів; складає плани відновлення та відновлення таких локацій; шукає для цього кошти; координує співпрацю з іноземними партнерами, фондами та фахівцями.

"Багато локацій сьогодні досі охоплено війною, гинуть унікальні екосистеми та стародавні пам'ятки української спадщини. Деякі досі недоступні, деякі вже можна рятувати. Усі зафіксовані російські злочини будуть внесені компетентними органами до спеціального реєстру та використані як докази кримінального переслідування злодіянням відповідно до українського законодавства", – підсумувала чиновниця.