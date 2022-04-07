Аптечні продажі ліків у перші два дні війни подвоїлися, – дослідження

Аптечні продажі лікарських засобів у перші два дні війни зросли більш ніж у 2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилися у перші 11 днів війни.

Про це повідомляють аналітики компанії Proxima Research, передає Інтерфакс-Україна.

"Аптечні продажі ліків у перший день військової агресії зросли більш ніж у 2 рази порівняно з аналогічним днем ​​минулого року та зростали високими темпами у перші 11 днів війни. Зараз обсяги продажів скорочуються та демонструють негативні показники зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року та нижче, ніж у довоєнний період", – сказано в повідомленні.

На думку аналітиків, зниження обсягу продажів пов'язане "не зі зниженням попиту, а з обмеженою кількістю працюючих аптек, часом їх роботи, обмеженими поставками, великою кількістю тих, хто виїхав за кордон, а також здійсненням певного запасу населенням".

За даними компанії, найбільший попит з початку війни мають препарати для лікування артеріальної гіпертензії, протизапальні та протизастудні засоби, анальгетики, антибіотики та препарати для лікування цукрового діабету, а також психолептичні засоби, антисептики та дезінфектанти.

Разом з тим, за даними Proxima Research, у зазначений період залишки деяких лікарських засобів суттєво скорочувалися через проблеми з постачанням.

"За деякими групами залишків зафіксовано менш ніж на 10 днів. Наразі ситуація із залишками поступово покращується, що пов'язано з відновленням поставок. За окремими групами препаратів обсяги залишків вищі, ніж у довоєнний період, проте не по всіх групах обсяги залишків відновилися до довоєнного рівня", – зазначають аналітики.

При цьому зазначається, що різкого зростання цін немає.