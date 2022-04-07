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Зеленський подякував Кіпру за рішення не допускати російські кораблі до портів
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Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Кіпру, подякував кіпрській владі за рішення про недопуск російських військових кораблів до портів.
"Народ Кіпру! Я вдячний вам за принциповість, з якою ви відреагували разом з усім Європейським союзом на повномасштабне вторгнення Росії. Ви ухвалили сильне рішення – про недопуск російських військових кораблів у ваші порти. Це справді посилює безпеку у всьому нашому регіоні", – заявив Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.
Також Зеленський подякував кіпріотам за надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, за ухвалену кіпрським парламентом резолюцію на підтримку України.
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