Зеленський подякував Кіпру за рішення не допускати російські кораблі до портів

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Кіпру, подякував кіпрській владі за рішення про недопуск російських військових кораблів до портів.

"Народ Кіпру! Я вдячний вам за принциповість, з якою ви відреагували разом з усім Європейським союзом на повномасштабне вторгнення Росії. Ви ухвалили сильне рішення – про недопуск російських військових кораблів у ваші порти. Це справді посилює безпеку у всьому нашому регіоні", – заявив Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

Також Зеленський подякував кіпріотам за надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, за ухвалену кіпрським парламентом резолюцію на підтримку України.