Bolt відновив прокат електросамокатів у Києві

Компанія Bolt відновила оренду електросамокатів у Києві з 7 квітня.

Як повыдомляє пресслужба компанї, таке рішення Bolt пов’язане із закликом КМДА відновити роботу.

Наразі орендувати самокат Bolt можна лише для поїздок по центру Києва, однак у разі високого попиту зону покриття обіцяють розширити.

Водночас поки що на прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн/хв. Оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.