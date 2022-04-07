Естонія зупинить видачу дозволів на роботу громадянам Росії та Білорусі

Уряд Естонії на засіданні 7 квітня ухвалив рішення обмежити для громадян Росії та Білорусі можливість працювати або вести бізнес та призупинив видачу нових віз та видів на проживання.

"Ця санкція є додатковим кроком, щоб уникнути суперечності, коли міжнародні та державні санкції обмежують економіку та інвестиції Росії та Білорусі, але водночас надають громадянам цих країн посвідку на проживання, право на ведення бізнесу та роботи", – розповів міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані, передає Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив: "Ми маємо рішуче обмежити можливості громадян цих двох країн приїхати та оселитися в Естонії".

У той самий час держава не анулює наявні посвідки на проживання та підстави для перебування та роботи в Естонії і, якщо вони є, то дана особа може клопотати про їх продовження або зміну підстав для перебування в Естонії відповідно до закону.

Таким чином, на підставі вже виданого для роботи посвідки на проживання громадянин Росії або Білорусі може оформити повторний дозвіл на проживання для роботи в іншого роботодавця.

Якщо передбачені законом умови не дотримані або особа порушила естонський закон, вона втрачає право на перебування в Естонії. Наприклад, дозвіл на проживання анулюється, якщо особа розпалювала національну, расову, релігійну або політичну ворожнечу, вчинила насильство або кримінальний злочин.

Дозволено також продовжувати подорож Естонією в рамках сімейної міграції або з гуманітарних причин.