G7 забороняє нові інвестиції в Росію, – заява
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Лідери країн "Групи семи" прийняли рішення заборонити нові інвестиції в "ключові сфери" російської економіки.
Про це йдеться у заяві G7, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми (лідери G7 – ред.) забороняємо нові інвестиції у ключові сфери російської економіки, у тому числі у сферу енергетики", – сказано в заяві.
Також зазначається, що країни G7 "продовжуватимуть від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи".
"Ми посилюватимемо тиск, у тому числі вводячи додаткові санкції проти держкомпаній", – йдеться в заяві.
Також у G7 зазначили, що продовжуватимуть вживати обмежувальних заходів і проти представників "російських еліт та їхніх родичів".
У заяві також ідеться про готовність G7 вживати подальших заходів проти ВПК Росії.
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