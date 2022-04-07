G7 забороняє нові інвестиції в Росію, – заява

Лідери країн "Групи семи" прийняли рішення заборонити нові інвестиції в "ключові сфери" російської економіки.

Про це йдеться у заяві G7, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми (лідери G7 – ред.) забороняємо нові інвестиції у ключові сфери російської економіки, у тому числі у сферу енергетики", – сказано в заяві.

Також зазначається, що країни G7 "продовжуватимуть від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи".

"Ми посилюватимемо тиск, у тому числі вводячи додаткові санкції проти держкомпаній", – йдеться в заяві.

Також у G7 зазначили, що продовжуватимуть вживати обмежувальних заходів і проти представників "російських еліт та їхніх родичів".

У заяві також ідеться про готовність G7 вживати подальших заходів проти ВПК Росії.