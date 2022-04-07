Електропостачання відновлено за добу для 13 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу відновлено електропостачання понад 13,5 тис. українських споживачів.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Зокрема, у Київській області – 5 967 споживачам, Харківській – 3 000, Запорізькій – 1 916, Миколаївській – 1 696, Чернігівській – 1 000 абонентам.

Станом на 7 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1 167 населених пунктів, загалом близько 764 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 304 тис. абонентів.