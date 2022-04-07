Стабільну роботу в умовах війни відновили 60% виробників молочних продуктів, – асоціація

Стабільну роботу в умовах війни відновили близько 60-65% переробних підприємств молокопереробної галузі.

Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України (СМПУ).

За його словами, з урахуванням залишків на складах – сиру, сирного продукту, сухого молока, згущеного молока, яке раніше відправлялося на експорт, попит на молочну продукцію цілком може бути задоволений вітчизняними підприємствами. У зв’язку з цим СМПУ просить Кабмін вилучити молоко та молокопродукти з переліку критичного імпорту.

"За прогнозами фахівців, обсяг виробництва молока-сировини в розрахунку на душу населення у 2022 році зросте із 212 кг у 2021 до 229 кг у 2022 році, що робить недоцільним імпорт молокопродуктів… наслідком завезення імпорту стане зменшення обсягів виробництва нашими молокозаводами і, відповідно, скорочення обсягів виробництва молока", – йдеться у повідомленні СМПУ.

Водночас об’єднання називає однією із найбільш актуальних проблем виробників харчових продуктів тривалі затримки платежів від торговельних мереж за поставлену продукцію. Причому це стосується як довоєнних, так і поточних розрахунків.