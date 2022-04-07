Білоруські НПЗ скоротили переробку вдвічі після втрати українського ринку

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко на засіданні Ради безпеки поінформував про роботу білоруських нафтопереробних заводів в умовах санкцій.

Про це з посиланням на БелТА повідомляє enkorr.

За словами прем'єр-міністра, новополоцький "Нафтан" зараз переробляє 11,7 тис. тонн на день, Мозирський НПЗ – 13,7 тис. тонн на день. Для порівняння, у 2020 році в Мозирі було перероблено понад 8,99 млн тонн вуглеводневої сировини, тобто приблизно 24-25 тис. тонн на день.

"Для білоруських нафтопереробних заводів в умовах посилення санкцій (фактично блокуючих санкцій) виходимо із завдання забезпечення внутрішнього ринку. У зв'язку з чим збалансоване їхнє завантаження. Надалі в міру стабілізації ситуації й збільшення експорту завантаження заводів зростатиме", – вважає Головченко.

Із початком війни в Україні нафтопереробні заводи білорусі частково зупинили виробництво, пояснивши це нібито капітальним ремонтом виробничих об’єктів. Також вони призупинили дію колективного договору, що передбачає скасування всіх премій і додаткових виплат.

До початку війни, яку розпочала Росія проти України, основним споживачем білоруської нафтопереробки була Україна.