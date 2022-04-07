Євросоюз здатний швидко замінити половину російського газу, – Engie

Євросоюз у разі потреби зможе замінити близько половини російського газу, що імпортується в Європу зараз.

Про це голова адміністративної ради французької енергетичної та газової компанії Engie Жан-П'єр Кламадьє заявив у інтерв’ю одній з французьких радіостанцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейським керівникам сказано: якщо імпорт російського газу припиниться, ми, ймовірно, зможемо замінити його приблизно наполовину", – сказав голова Engie.

"Решту в дуже короткий термін має бути компенсовано скороченням споживання, особливо в промислових секторах", – додав Кламадьє.

За його словами, більша частина зусиль і коригувань має бути зроблена в промисловості, на яку припадає 25% споживання газу.

Керівник Engie додав, що очікує від можливого ембарго на російський газ, попередні міркування про який почали лунати в ЄС у зв'язку з нападом на Україну, "дуже значних" наслідків для європейської економіки "не найближчими місяцями, але під час майбутньої зими".

"Негайного ефекту не буде. У тому, що стосується газу, ми підходимо до літнього сезону, тобто до сезону, коли ми отримуємо більше газу, ніж споживаємо, і ми його зберігаємо", – пояснив голова французької компанії.

Він зазначив, що нинішнє завдання – заповнити запаси газу таким чином, щоб провести майбутню зиму з мінімальними наслідками від припинення поставок.

Як повідомлялося, напередодні голова Євроради Шарль Мішель, виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі, заявив про необхідність запровадження ембарго на імпорт газу та нафти з Росії "раніше чи пізніше".