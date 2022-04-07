Угорщина блокуватиме запровадження санкцій проти російських нафти і газу, – міністр

Угорщина відкидає можливість запровадження будь-яких санкцій проти імпорту російської нафти і газу.

Про це у четвер заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

Він додав, що введення будь-яких санкцій проти Росії щодо діяльності, пов’язаної з ядерною енергетикою, також є "червоною лінією" для Угорщини.

Сіярто розповів, що напередодні Угорщина отримала першу партію ядерного палива для своєї АЕС "Пакш" з Росії повітряним транспортом, оскільки війна в Україні унеможливила його перевезення залізницею.

"Паливо (для станції "Пакш") завжди надходило з Росії залізницею через Україну, на жаль... це вже неможливо, тому нам довелося шукати альтернативний спосіб доставки", – сказав Сійярто.

За його словами, партія палива надійшла через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини до Угорщини за згодою всіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під жодні санкції Європейського Союзу.

Як повідомлялося, напередодні після розмови з російським президентом Владіміром Путіним прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова розраховуватися за російський газ у рублях, що розходиться з консолідованою позицією Євросоюзу.

Раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек. Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.