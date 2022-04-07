Держбюджет може втратити половину запланованих доходів у квітні через війну, – Шмигаль

Через війну надходження до держбюджету України у квітні можуть скласти лише половину запланованих.

Про це прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв`ю британській службі ВВС, повідомляться на сторінці голови уряду у Facebook.

"Україна також потребує фінансової допомоги. У березні наш бюджет виконано на 95%, але вже у квітні буде лише половина від запланованих надходжень", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що Україна отримала трохи більше $3 млрд допомоги від країн Заходу.

"Але на війну ми витрачаємо $10 млрд щомісяця. Тому щодня ми говоримо з партнерами про нові гранти, кредити та програми допомоги", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, внаслідок російського воєнного вторгнення Кабмін прогнозує значне недовиконання державного бюджету у другому кварталі, що може викликати необхідність тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, заявили напередодні у Офісі президента.