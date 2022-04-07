Moody's підвищило прогноз цін на метали через російське вторгнення в Україну

Міжнародне рейтингове агентство Moody's переглянуло оцінки вартості низки основних кольорових металів і золота у зв'язку зі збільшеною волатильністю ринків в умовах війни Росії проти України, яка обмежила пропозицію сировини.

"Вартість деяких металів, включно з алюмінієм та нікелєм, піднялася до рекордних максимумів у першому кварталі 2022 року, ціни на мідь і цинк залишаються високими. Баланс попиту та пропозиції для цих видів сировини вже був жорстким до початку війни, що підтримувало високі ціни", – зазначила старша віце-президент Moody's Барбара Меттос, передає Інтерфакс-Україна.

У своїх прогнозах аналітики агентства виходять із очікувань, що економіки країн G20 зростуть на 3,6% цього року та на 3% – у 2023 році.

Прогноз ціни алюмінію на наступні 12 місяців був піднятий до $1,3 за фунт із раніше очікуваного $1 за фунт, на середньострокову перспективу – до $1-1,3 за фунт із $0,7-1 за фунт.

Оцінка на рік для міді залишилася на рівні $4 за фунт, на середньострокову перспективу – збільшено до $3-4 за фунт із $2,75-3,5 за фунт. На Росію припадає 4% світових постачань даного металу, зазначається у повідомленні.

Прогнозне котирування для нікелю на 12 місяців було підвищено до $9 за фунт з $7,5 за фунт, тоді як середньострокова оцінка залишилася в діапазоні $5,5-7 за фунт. Виробничі потужності в Індонезії мають значно збільшитись у другому півріччі 2022 року, що може обмежити темпи зростання цін, вважають аналітики агентства.

Очікування вартості цинку на рік не змінилися – $1,3 за фунт, на середньострокову перспективу – підвищено до $1,1-1,4 за фунт проти $1-1,3 за фунт раніше.

Прогноз середньої ціни золота в 2022 році тепер становить $1,8 тис. за унцію порівняно з $1,7 тис. за унцію раніше.

"Загалом металургійні та гірничодобувні компанії виграють від високих цін на сировину і збережуть рентабельність вище за історичний рівень у 2022 році. З іншого боку, війна, що затягнулася, безпосередньо знизить промислову активність і попит на метал і сталь, стримуючи подальше зростання ціни сировинні товари", – сказано в повідомленні.