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Новини Регуляторна політика
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податки (1492) Податковий кодекс (145) Державна податкова служба (74)

Податкова служба оприлюднила роз’яснення для переходу бізнесу на податок у 2% від обороту

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налоги

Державна податкова служба оприлюднила відповіді на більшість запитань, що виникають у бізнесу в процесі переходу на спрощену систему оподаткування, запроваджену на час воєнного стану.

Загалом на сайті Податкової служби оприлюднено відповіді на 73 запитання щодо особливостей переходу платників податків на спрощену систему.

Ознайомитись із ними можна за посиланням.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України

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Ну что за кретины (Шмыгодебильные)?! Упадет вдвое доход в бюджет? Так снижайте не до 2%, а до 4% ! И не до конца войны, а навсегда! Иначе инвесторы не пойдут! ХЗ что ЗеБилы придумают ПОСЛЕ войны?! Опять прекращать и вывозить бизнес?!
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07.04.2022 19:15 Відповісти
С оборота это и 2% много. А если снова появятся старые налоговики с налогами по типу Гетьманцева, то лично я свой бизнес в Украину не верну, и так чудом вывез.
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07.04.2022 20:17 Відповісти
Кому война, кому мать родная? И кредиты льготные большому бизнесу и налоговые поблажки им же. Как ни день, так новость!
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07.04.2022 23:31 Відповісти
 
 