Естонія побудує морський термінал для імпорту газу замість російського

Уряд Естонії ухвалив принципове рішення про відмову до кінця 2022 року від імпорту газу з Росії та створення в морському порту Палдіскі потужностей для прийому зрідженого природного газу (ЗПГ).

Про це повідомляє пресслужба естонського уряду.

"Нам потрібно якнайшвидше припинити купувати газ у путінського режиму, який використовує гроші для війни проти України", – сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Можливості для прийому ЗПГ будуть створені восени. Наразі як тимчасове рішення пропонується оренда плавучого терміналу ЗПГ. Газопровід до терміналу буде побудований компаніями Elering та Alexela. Держава придбає частку у майбутній компанії, яка організує оренду терміналу.

"Метою уряду є те, щоб віддати пріоритет газу, отриманому із ЗПГ, при формуванні запасів газу. Ми твердо очікуємо від продавців газу, що компанії також зроблять правильний моральний вибір", – зазначила Каллас.

Нагадаємо, що напередодні аналогічне рішення ухвалили в Латвії.

Як повідомлялося, раніше Міненерго Литви оголосило, що країна з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, яка здійснила такий крок.