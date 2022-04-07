Україна підписала угоду про кредит на 150 мільйонів євро з німецьким банком KfW
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Міністр фінансів Сергій Марченко та директор німецького банку KfW (Кредитна установа для відбудови) по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали Угоду про надання кредиту в розмірі 150 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Надані кошти дозволять зміцнити фінансову систему нашої країни, а також продовжити реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні", – зазначив Марченко.
Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту – 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.
Зазначається, що кредитні кошти надаються в рамках проєкту "ММСП-Фінансування Covid-19" і будуть спрямовані до державного бюджету на рефінансування витрат, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".
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