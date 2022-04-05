Кабмін збільшив розмір пільгових кредитів для торговельних мереж до 1 мільярда

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 5 квітня, вніс зміни до програми пільгового кредитування бізнесу, збільшивши максимальну суму кредиту для роздрібних торговельних мереж з 60 млн грн до 1 мільярда гривень.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва в частині надання можливості роздрібним торговельним мережам отримати максимальну суму кредиту до 1 млрд гривень та встановлення строку такого кредиту 1 рік. Також визначено розмір компенсації річної ставки до 5% для кредитів розміром від 60 млн до 1 млрд грн, які надаються суб'єктам мережевої роздрібної торгівлі", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, 12 березня Кабмін вніс зміни до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" на час воєнного стану, поширивши її на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро (раніше було 20 млн євро) та на великі підприємства з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості працюючих.

Максимальна сума кредиту для всіх суб’єктів підприємництва була збільшена з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов’язаних компаній. Процента ставка – 0% річних.