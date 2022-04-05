Росія зменшила видобуток нафти і активно заповнює сховища, – росЗМІ

Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом у РФ станом на 3 квітня становить близько 1,44 млн тонн, що на 59 тис. тонн менше, ніж у березні (на 3,9%).

Про це свідчить статистика, з якою ознайомився російський Інтерфакс.

Зокрема, нафтові компанії знизили виробництво на 49 тис. тонн (4,1%) – до 1,14 млн тонн.

У систему "Транснєфті" було прийнято 1,26 млн тонн нафти за день, що на 18,5 тис. тонн більше, ніж у березні (на 1,5%), з них російської сировини було прийнято в обсязі 1,23 млн тонн, на 14 тис. тонн більше (+1,2%).

За звітну добу постачання нафти системою "Транснєфті" склало 1,12 млн тонн, що на 61 тис. тонн менше (на 5%), ніж минулого місяця. Зокрема, на НПЗ Росії було поставлено через "Транснєфть" 540 тис. тонн, що на 64 тис. тонн менше (на 11%), ніж у березні.

Проте експорт нафтової сировини системою "Транснєфті" збільшився на 2,6 тис. тонн – до 575,6 тис. тонн, але експорт поза трубопровідною системою впав на 31 тис. тонн – до 75 тис. тонн. Експорту сировини до найближчого зарубіжжя (Білорусь) поки що не зафіксовано, тоді як минулого місяця він становив 8,6 тис. тонн на добу.

При цьому експорт російських ресурсів системою "Транснєфті" в дальнє зарубіжжя зріс на 33 тис. тонн – до 576 тис. тонн на добу (на 6% вище, ніж у березні). Без її участі у дальнє зарубіжжя було експортовано 75 тис. тонн (розрахунково), що на 31 тис. тонн менше, ніж у березні.

У систему було прийнято 29 тис. тонн нафти з Казахстану, що на 7 тис. тонн більше, ніж у березні, але ця нафта не була протранзитована, тоді як у березні транзит становив у середньому 19 тис. тонн на добу.

За даними іншої статистики, протягом квітня обсяги товарної нафти в товарних парках компаній зросли на 756 тис. тонн і на початок квітня становлять 2,2 млн тонн, при цьому вільні ємності за минулий місяць скоротилися на 1 млн тонн – до 2,8 млн тонн.