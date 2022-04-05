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Російська платіжна система визнала проблеми з випуском карт через нестачу чіпів

Новини БізнесЦензор Технології Фінанси

карты

Російська "Національна система платіжних карт" (НСПК), створена у якості підконтрольної кремлю альтернативи системам Visa та Mastercard, зіштовхнулася з дефіцитом мікропроцесорів для випуску своїх платіжних карток "Мир".

Про це член правління НСПК Олег Тішаков повідомив виданню "Коммерсант".

Він визнав, що через це у процесі виробництва карток можуть виникнути збої.

Водночас Тішаков запевнив, що НСПК вже знайшла нових постачальників мікропроцесорів у Китаї. За його словами, їх виробники вже проходять процес сертифікації. Однак дати початку постачання китайських мікропроцесорів в РФ менеджер не назвав.

Нагадаємо, НСПК була створена Банком Росії саме на випадок запровадження санкцій та є оператором платіжної системи "Мир". Усі 100% акцій організації належать ЦБ РФ.

Як повідомлялося, раніше міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про припинення роботи на російському ринку.

Карти цих платіжних систем усіх російських банків продовжать працювати всередині країни як завжди, тому що операції з ними з 2015 року обробляє Національна система платіжних карток Росії.

Власникам карток Visa та Mastercard до закінчення їх терміну дії залишаються доступні всі кошти на рахунках, а також всі звичні платіжні операції – оплата покупок, переказ коштів з картки на картку, зняття готівки та інші. За картками міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, випущеними російськими банками, буде недоступна оплата за кордоном, у тому числі на зарубіжних інтернет-ресурсах.

Автор: Михайло Орлюк
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На бересте пишите зарубки орки е**ные. Кацапов не должно быть в обществе людей
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05.04.2022 22:59 Відповісти
Вы не правы. Их просто не должно быть.
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05.04.2022 23:39 Відповісти
Згодег.Цей варіант влаштовує мене найкраще.
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06.04.2022 00:22 Відповісти
 
 