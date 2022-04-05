Латвія приняла рішення відмовитися від російського газу, – міністр

Латвія прийняла рішення якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу.

Про це міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс заявив на форумі з трансатлантичної енергетичної безпеки, повідомляє Інтерфакс- Україна з посиланням на радницю міністра Вінету Вілістере-Лаце.

Міністр у своєму виступі, звертаючись до бізнесменів, конгресменів і представників адміністрації США, які представляють галузь скрапленого природного газу (LNG), наголосив, що Латвія прийняла чітке рішення про відмову від імпорту російського газу, тому країна розглядає поставки LNG із США як дуже перспективну альтернативу російському газу.

"Зараз перебуваю тут зі своєю командою, щоб особисто звернутися до компаній LNG та розробників інфраструктури з проханням про співпрацю з Латвією як шляхом узгодження довгострокових поставок зрідженого газу, так і у формі співпраці при будівництві терміналу LNG у Латвії для зміцнення енергетичної безпеки та незалежності Латвії", – сказав міністр економіки.

Минулого тижня Вітенбергс вирушив із робочим візитом до США з метою обговорення довгострокового співробітництва в галузі енергетики, включаючи інноваційні технології відновлюваних джерел енергії, рішення у сфері енергоефективності, можливе впровадження у Латвії технології малих модульних реакторів та постачання LNG, зміцнення співробітництва в рамках Ініціативи трьох морів, а також переговори щодо залучення інвестицій у Латвію.

Як повідомлялося, раніше Міненерго Литви оголосило, що країна з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, яка здійснила такий крок.