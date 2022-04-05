Електроенергію за добу повернули для 124 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу електропостачання відновлено понад 123,7 тис. споживачів, без світла внаслідок боїв залишаються майже 760 тисяч об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Чернігівській області постачання електроенергії відновили 100 тисячам споживачів (за дві минулі доби), у Запорізькій – 8,5 тис., у Донецькій – понад 4,6 тис., у Київській – 4,1 тис., у Сумській – майже 4 тисячам, у Харківській – 1,5 тис., у Луганській – 500, у Миколаївській – 370 споживачам.

Газопостачання минулої доби вдалося відновити 832 споживачам.

Загалом станом на 5 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1245 населених пунктів, загалом понад 759,3 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 334 тисячі абонентів.

"Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", – констатують у Міненерго.