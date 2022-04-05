НАТО розгляне додаткові форми оборонної допомоги Україні

Міністри закордонних справ НАТО, а також запрошених країн, під час міністерської зустрічі цього тижня в Брюсселі розглянуть можливість нових форм оборонної допомоги для України.

Про це повідомила під час телефонної конференції постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт, передає Укрінформ.

"Головний фокус уваги (міністерської зустрічі НАТО – ред.) залишатиметься передусім на війні в Україні", – зазначила Сміт.

Вона підкреслила, що Альянс уже надає "величезну оборонну" допомогу Україні, а також економічну й гуманітарну підтримку. Однак усі розуміють, що потрібно зробити більше.

"Ми використаємо цей момент, коли міністри зберуться разом, щоби подумати, що більше Альянс може зробити як на рівні країн-членів, так і колективно, аби підтримати народ України", – зауважила Сміт.

Вона підкреслила, що після оприлюднення кадрів, які засвідчують звірства російських вояків у Бучі, країни НАТО "відчувають більшу потребу по-новому поглянути на можливість забезпечити додаткові форми допомоги".

Як повідомлялося, 6-7 квітня у Брюсселі відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО. Крім того, у засіданні візьмуть участь представники країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також Грузії та України.