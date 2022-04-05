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В Росії ліквідують головного підрядника будівництва моста в окупований Крим

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини Корупція

ротенберг

В Росії розпочалась процедура ліквідації АТ "Стройгазмонтаж" (СГМ) – колишнього найбільшого будівельного підрядника, який належав другу Владіміра Путіна Аркадію Ротенбєргу і заробляв на тендерах російських державних нафтогазових компаній.

Про це свідчать дані в російському реєстрі юросіб, повідомляє Інтерфакс.

Холдинг СГМ був сформований Ротенбєргом на основі будівельних активів "Газпрому", які були продані концерном у 2008 році. У 2017 році СГМ досяг максимального обороту в 362 млрд рублів. Компанія також була генпідрядником будівництва мосту в окупований Росією Крим.

Однак після десятиліття освоєння підрядів російських нафтогазових держкомпаній у 2019 році Ротенбєрг вийшов із складу засновників СГМ, її активи повернулися у власність "Газпрому".

Автор: Михайло Орлюк
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Как то пох их внутренние кацапские мутки.
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05.04.2022 22:38 Відповісти
Лучше бы плешьфюррера ликвидировали .
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05.04.2022 22:39 Відповісти
 
 