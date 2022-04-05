"Укренерго" не має наміру оголошувати дефолт, – голова компанії

НЕК "Укренерго" не має наміру оголошувати дефолт за своїми кредитними зобов'язаннями.

Про це голова правління компанії Володимир Кудрицький заявив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Ми не збираємося оголошувати дефолт ні за "зеленими" облігаціями, які ми випустили минулого року, ні за кредитами, які ми взяли у міжнародних чи українських банків. Там, де нам договори дають змогу щось розстрочувати та відкладати, користуючись положеннями контрактів, ми це робимо. Але те, що ми маємо платити, ми дисципліновано платимо", – сказав колова компанії.

За його словами, "Укренерго" у майбутньому має намір продовжити роботу на фінансових ринках для відновлення зруйнованої внаслідок російського військового вторгнення інфраструктури.

"Ми хочемо показати надійність нашої компанії. Звісно, це матиме дуже позитивний ефект у майбутньому, коли нам потрібно буде залучати певні фінансові ресурси для відновлення нашої інфраструктури. Тому ми платитимемо, і бачимо ресурс, завдяки якому ми це робитимемо", – пояснив Кудрицький.

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Водночас очільник "Укренерго" констатував, що електроенергетична галузь в умовах війни зіткнулася з проблемою падіння платіжної дисципліни та зниження ліквідності на ринку.

"І хоча ми наразі спостерігаємо її відносну стабілізацію, необхідно шукати джерела покриття витрат усіх генеруючих, мережевих, розподільних компаній", – зазначив Кудрицький.

За його словами, відновлення повноцінної оплати "зеленої" генерації у рамках покладених на компанію спецзобов'язань (тариф НЕК на передачу є джерелом компенсації виплат за "зеленим тарифом") також залежить від можливості залучення стороннього фінансування.

"Гадаю, будуть знайдені одночасно модель фінансування та розуміння, яким чином виглядатимуть платежі до сектору ВДЕ найближчими тижнями, доки ми не переможемо", – додав Кудрицький.