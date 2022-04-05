Російський "Альфа-банк" назвав тимчасовим зміцнення курсу рубля

Зміцнення курсу російської валюти виглядає тимчасовим на тлі падіння російських доходів від експорту нафти.

Про це йдеться в ринковому огляді, підготованому економістами російського "Альфа-банку", повідомляє Інтерфакс.

"Росія в березні втратила $3 млрд своїх нафтових доходів через дисконт ціни на нафту марки Urals до вартості Brent", – вказують аналітики.

"Хоча ринок з оптимізмом сприйняв недавнє зростання рубля до 80-85 рубля/$, ми вважаємо цей рух курсу дуже нестійким і пов'язуємо його з періодом податкових платежів, який традиційно характеризувався підвищеним продажем експортної виручки. При цьому Мінфін оголосив, що в березні російська нафта продавалася з дисконтом у 20% до ціни нафти марки Brent, що означає втрати експортних доходів країни на рівні $3 млрд на місяць", – йдеться у документі.

Водночас аналітики банку прогнозую, що зменшення фізичних обсягів експорту нафти та металів, ймовірно, призведе до додаткових втрат російського бюджету у найближчі місяці.

"Ми не виключаємо, що із $45 млрд місячних експортних доходів у січні 2022 року Росія найближчими місяцями отримуватиме лише $30 млрд щомісяця, особливо якщо продажі нафти зі стратегічних резервів США призведуть до зниження цін на нафту", – йдеться в огляді банку.

Щодо імпорту експерти очікують, що російські компанії, навпаки, повинні будуть вимушені переплачувати за транспортування, внаслідок чого навіть при зниженні фізичних обсягів імпорту в березні на 50-60% з рівня лютого, у номінальному вираженні імпорт може залишитись на докризових $25 млрд на місяць .

"На тлі такої картини поточне зміцнення рубля є тимчасовим, і ми не вважаємо, що рубль підтримає інфляційний тренд", – вважають економісти банку.

Як повідомлялося, раніше Мінфін РФ визнав, що надходження російського бюджету від нафтогазових доходів за підсумками березня виявилися на 302 млрд рублів ($3,6 млрд за поточним офіційним курсом) меншими від очікуваного місячного обсягу.