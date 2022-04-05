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Єврокомісія оприлюднила перелік нових санкції проти Росії

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

фон,дер,ляєн

Країни ЄС в рамках п'ятого раунду санкцій проти Росії заборонять імпорт російського вугілля та запровадять низку додаткових економічних обмежень.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заява якої оприлюднена на сайті ЄК.

Вона наголосила, що звірства в регіонах, звідки відійшли російські війська, зокрема, в Бучі, не залишаться без відповіді.

"Росія веде жорстоку і нещадну війну не лише проти хоробрих військ України, а й проти її мирного населення. У цей критичний момент важливо підтримувати максимальний тиск на Путіна та російський уряд. Чотири пакети санкцій сильно вдарили і обмежили політичні та економічні можливості Кремля. Ми бачимо відчутні результати. Але, очевидно, з огляду на події, нам потрібно ще посилити наш тиск", – заявила фон дер Ляєн.

Вона також оголосила шість основних пунктів, які включатиме п’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії:

  • заборона на імпорт вугілля з Росії вартістю 4 млрд євро на рік, що має вдарити по ще одному джерелу доходів російської влади;
  • повна заборона трансакцій з чотирма ключовими російськими банками, включно з другим за розміром у Росії банком "ВТБ", що має послабити фінансову систему РФ;
  • заборона російським суднам і судам, які експлуатуються Росією, заходити в порти ЄС, а також заборона російським та білоруським автомобільним перевізникам в’їжджати до країн Євросоюзу. Певні винятки будуть зроблені для перевезення продуктів харчування, гуманітарної допомоги, а також енергетичних товарів;
  • заборона експорту ряду високотехнологічних товарів в Росію на загальну суму 10 мільярдів євро, зокрема, квантових комп’ютерів та напівпровідників, а також машин та транспортного обладнання;
  • заборона імпорту ряду товарів з РФ вартістю 5,5 млрд євро на рік, зокрема, деревини, цементу, морепродуктів та алкогольних напоїв;
  • загальна заборона ЄС на участь російських компаній у державних закупівлях у державах-членах, а також надання будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.

Голова Єврокомісії додала, що п’ятий пакет санкцій проти Росії також включатиме розширення персонального санкційного списку.

"Але це не все. Ми працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти, і обдумуємо деякі ідеї, представлені державами-членами, наприклад податки або певні канали платежів, такі як депозитний рахунок", – зазначила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що у ЄС у вівторок узгодять новий пакет санкцій щодо Росії через воєнне вторгнення в Україну, зокрема, в енергетичній сфері, проте прийняття рішення про відмову від російського газу блокує Угорщина.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
Кацапи зараз вже усе пруть через Грузію. Влада Грузії виявилася ******* чмом !
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05.04.2022 17:41
+5
Певні винятки будуть зроблені для перевезення продуктів харчування, гуманітарної допомоги, а також енергетичних товарів;
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05.04.2022 17:25
+4
Санкции на сумму 10 и 5.5 миллиардов? Это для пуйла - карманные деньги. Запад, как и прежде, изображает борьбу с кацапстаном, а реально ну никак не хочет валить газпромию и его фюрера.
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05.04.2022 21:47
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Певні винятки будуть зроблені для перевезення продуктів харчування, гуманітарної допомоги, а також енергетичних товарів;
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05.04.2022 17:25 Відповісти
Може дебилы? Именно продукты с лекарствами критично важно перекрыть❗Нах тогда вообще этот цирк❓
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05.04.2022 17:34 Відповісти
Продукти? Гуманітарку кацапам? Лікарства однозначно заборонити, хай лікуються бояришником на метиловому спирті, вони після нього реально "прозріють")
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05.04.2022 20:51 Відповісти
Вони так роблять завжди. Вводять "страшні" санкції але залишають лазівку, в яку пропихають все і в результаті з цих санкцій великий пшик. Бабло. бабло, бабло... ось що було є і буде в основі західної політики.
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06.04.2022 09:13 Відповісти
Кацапи зараз вже усе пруть через Грузію. Влада Грузії виявилася ******* чмом !
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05.04.2022 17:41 Відповісти
Угу.Только торговлю газом не трогайте.Хуло продает газа на 10 млрд $ в месяц.В том числе и вам,европейцы.Самим то от таких страшных санкций не жутко?Двуличные,меркантильные мудаки.
Не зря порядочная Британия вышла из союза с вами.Не захотела мараться,стоя рядом с вами.
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05.04.2022 18:16 Відповісти
***** плешивое смеется с этих санкций.
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05.04.2022 18:19 Відповісти
Санкции на сумму 10 и 5.5 миллиардов? Это для пуйла - карманные деньги. Запад, как и прежде, изображает борьбу с кацапстаном, а реально ну никак не хочет валить газпромию и его фюрера.
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05.04.2022 21:47 Відповісти
ЄС вирішив пограти з Злом в "Котики - Мишки".
Ну нехай, це їх право, головне щоб потім ЄС не плакав про те як Україна попереджала.
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05.04.2022 23:03 Відповісти
Хотелось бы знать,что сейчас думает и могла бы сказать бывшая немецкая,так называемая комсомолка - фрау - мама!? Что-то о ней все забыли или она тоже в бункере сидит,правительница Евросоюза или какой с нее спрос...!?
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06.04.2022 01:12 Відповісти
 
 