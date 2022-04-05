Електропостачання відновлено у 24 населених пунктах Київщини, – обладміністрація

Протягом 4 квітня електромонтерам "ДТЕК Київські регіональні електромережі" вдалося повністю або частково відновити електропостачання у 24 населених пунктах в Баришівському, Броварському, Макарівському, Києво-Святошинському та Вишгородському енерговузлах, знеструмлених через бойові дії.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, загалом світло повернули до 7 696 домівок.

"Аварійно-відновлювальні бригади приступають до роботи одразу після розмінування територій. В першу чергу фахівці компанії відновлюють високовольтні мережі 110-35 кВ, які забезпечують електропостачання населених пунктів. Після цього розпочнуть відновлення розподільчих мереж 10-0,4 кВ, які живлять безпосередньо житлові будинки. Компанія співпрацює з Територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень", – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що без світла залишаються мешканці 473 населених пунктів у Київській області.