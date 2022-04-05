Більшість українських виробників паперу та картону призупинили роботу через війну, – асоціація

Із 39 вітчизняних картонно-паперових підприємств, на яких встановлені паперо- або карторобні машини, 23 повністю зупинили своє виробництво, решта працюють не на повну потужність.

Про це повідомили у галузевому об’єднанні "УкрПапір", інформує Інтерфакс-Україна.

"В силу відомих обставин сьогодні не працюють галузеві підприємства у Луганській, Херсонській, Чернігівській, Донецькій областях, де відбуваються військові дії, а також у Криму. Підприємства, які у складних умовах продовжують виробничу діяльність, розміщені у Київській, Львівській, Волинській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Рівненській, Одеській областях", – повідомили в асоціації, не уточнюючи назви конкретних підприємств.

В асоціації додали, що продовжують закликати провідні європейські та світові компанії засудити варварські дії "путінських бандитів" на тимчасово окупованій території України та припинити всі бізнес-контакти з країнами агресорами – Росією та Білоруссю.

"Певних результатів досягнуто – окремі закордонні виробники картонно-паперової продукції та хімічних складових вже розірвали контракти із споживачами їх продукції в країні агресорів. Санкції вже діють", – зазначив представник "УкрПаперу".

Серед компаній, які підтримали Україну у боротьбі з агресором, в асоціації назвали відомих світових виробників Kemira, Stora Enso, UPM Kymmene.

Асоціація "УкрПапір" сьогодні об'єднує 33 підприємства та компанії, зокрема 19 виробників картонно-паперової продукції, включаючи зошитів, паперових шпалер та підприємств поліграфічного спрямування, а також 12 дистриб'юторів та 2 заготівельників та постачальників макулатури.