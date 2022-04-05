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Мінагрополітики (1236) продукти (519) органічна продукція (6)

Мінагрополітики отримало повноваження контролювати якість харчових продуктів

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Відсьогодні Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснюватиме функції і повноваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ветеринарної медицини.

Відповідний наказ підписав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Раніше Кабінет міністрів України постановою від 9 лютого 2022 року №115 передав повноваження щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, державної політики у сфері ветеринарної медицини, органічного виробництва, а також обігу та маркування органічної продукції від Мінекономіки до Мінагрополітики.

Оскільки формування державної політики у сферах, де їï реалізацію забезпечує Держпродспоживслужба, здійснюється декількома міністерствами, координацію Держпродспоживслужби здійснює безпосередньо Кабінет міністрів України.

Автор: Галина Ялівець
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Чергова дебільна реорганізація СН під час війни. А якщо ще згадати, хто зараз очолює мінагрополітики...
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05.04.2022 17:12 Відповісти
 
 