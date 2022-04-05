Мінагрополітики сподівається збільшити аграрний експорт залізницею у 5 разів

В умовах заблокованих портів Міністерство аграрної політики та продовольства намагається наростити експорт агропродукції до 1,5 млн тонн у місяць.

Про це заявив перший заступник міністра Тарас Висоцький, інформує пресслужба Мінагрополітики.

"Україна стабільно була в топ-5 експортерів за останні роки. 90% експорту відбувалося через порти Одеси і Миколаєва. Фактично вже понад місяць ці порти закриті. Залізничними шляхами експортували в лютому 150 тис. тонн сільськогосподарської продукції, в березні – 300 тис. тонн. У потенціалі можна досягнути 1,5 млн тонн. Є аналіз всіх пунктів, працюємо, щоб використати всі можливості", – наголосив перший заступник міністра.

Він додав, що налагодження нових шляхів еспорту – наразі основне завдання для Мінагрополітики.

Висоцький також повідомив, що ворогом знищено шість зерносховищ.

"Із точки зору всього обʼєму споживання є втрати, але не критично. У нас більш ніж достатньо продовольства на стоках всередині країни – це більше, ніж ми потребуємо для річного споживання. Разом з тим аграріям потрібен виторг для того, щоб продовжити посівну, потрібно реалізовувати продукт, щоб годувати тварин і підтримувати сектор", – пояснив заступник міністра.