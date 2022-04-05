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У "Дії" відновили послугу реєстрації ТОВ

Новини БізнесЦензор Технології

дія,послуги

Послуга реєстрації ТОВ знову доступна на порталі "Дія".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

У Мінцифри нагадали, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.

Щоб зареєструвати ТОВ у кілька кліків у "Дії", треба:

  • перейти на портал "Дія" та авторизуватися
  • заповнити онлайн-форму
  • вибрати необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту "за замовчуванням"
  • перевірити дані та підписати документи за допомогою КЕП

Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора. Про результат розгляду можна буде дізнатися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" або ж з електронного листа, який буде надісланий пошту, без відвідування установ, черг та паперів.

Автор: Галина Ялівець
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