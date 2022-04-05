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Розробник популярної відеогри Fortnite зібрав $144 мільйони на допомогу Україні

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games,epic

Американська компанія-розробник відеоігор Epic Games надіслала всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансфрмації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, компанії вдалося зібрати $144 млн.

"Кошти розподілені між такими організаціями: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen. Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, продукти харчування та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають тим, хто був змушений виїхати за кордон.", – зазначивв Федоров. 

Як повідомлялося, Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,35 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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