Кабмін відклав строки виплати частини дивідендів для "Укргідроенерго"

Кабінет міністрів дозволив ПрАТ "Укргідроенерго" відкласти виплату більшої частини дивідендів за 2021 рік у розмірі 40% чистого прибутку до моменту погашення у червні 2022 року придбаних ним облігацій державної позики (ОВДП).

Відповідне рішення передбачено розпорядженням Кабміну №264-р від 1 квітня, яким уряд вніс зміни до розпорядження №244-р від 25 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, новим розпорядженням "Укргідроенерго" було доручено забезпечити в одноденний термін авансове перерахування до держбюджету річних дивідендів за 2021 рік у розмірі 15% чистого прибутку або 1,69 млрд грн. Сплату решти дивідендів у сумі 2,82 млрд грн доручено здійснити в одноденний термін після погашення ОВДП, придбаних компанією 23 листопада 2021 року.

У документі зазначається, що випуск ОВДП проводив Національний банк з ініціативи Міністерства фінансів та за участю банку-первинного дилера АТ "Укрексімбанк" для підтримки державного бюджету коштами на суму 3 млрд грн з терміном погашення 15 червня 2022 року.

Крім того, новим розпорядженням до переліку підприємств, які зобов'язані терміново виплатити дивіденди за 2021 рік, додано АТ "Укрзалізниця".

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів зобов’язав низку підприємств держсектору, в тому числі НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргідроенерго", терміново, в одноденний строк, перерахувати в державний бюджет дивіденди за результатами господарської діяльності у 2021 році.

Після цього НАК "Нафтогаз України" наприкінці березня повідомив про перерахування до держбюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік, що становить 95% від обсягу чистого прибутку, попередньо розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності компанії у 2021 році.

За останніми наявними даними, "Укргідроенерго" в січні-вересні 2021 року звітувало про 9,1 млрд грн чистого прибутку, тоді як "Нафтогаз" за аналогічний період звітував про збиток на 4,4 млрд грн.