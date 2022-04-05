Євросоюз може заборонити імпорт вугілля та добрив з Росії, – WSJ (оновлено)

Єврокомісія готується представити новий пакет санкцій проти РФ, який торкнеться енергоносіїв, зокрема російського вугілля.

Про це повідомив кореспондент The Wall Street Journal Лоренс Норман у Twitter.

"Великий новий пакет санкцій ЄС, незабаром буде представлений президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн. Вперше він торкнеться енергетики – заборона ЄС на імпорт вугілля з Росії. Якщо його схвалять", – зазначив журналіст.

За його словами, пакет пропозиції також міститиме нові заборони на експорт техніки до РФ на суму 10 млрд євро, санкції проти олігархів, обмеження на імпорт калійних добрив та обмеження на автомобільні і морські перевезення.

Водночас пропозиції Єврокомісії мають схвалити всі 27 держав-членів ЄС, що не буде легко, наголосив Норман.

Також повідомляється, що Єврокомісія розглядає заборону імпорту хлористого калію з Росії.

У Росії два виробника хлористого калію: "Уралкалій" та "ЄвроХім".

Сукупна частка Росії та Білорусі у постачанні хлористого калію на європейський ринок, за оцінкою "ВТБ Капіталу", досягала 50-60%.

Раніше санкції ЄС та США вже заблокували можливість експорту для білоруських виробників добрив.

До того повідомлялося, що новий пакет санкцій ЄС проти РФ міг включати обмеження проти нафти та вугілля. Водночас не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому у ЄС обговорюють альтернативний варіант. Суть альтернативи – введення додаткових мит проти російської нафти та вугілля. Такий крок хоч і не заборонить імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулювавши європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.

Раніше Bloomberg із посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF) повідомляв, що Росія цьогоріч може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у $240 млрд, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.