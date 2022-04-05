Нацбанк збільшив ліміт на переказ коштів за кордон для потреб волонтерів

Національний банк України (НБУ) послабив та уточнив низку обмежень на операції в іноземній валюті, розширивши можливості волонтерів для придбання товарів для ЗСУ, а також скоротивши строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №68 від 4 квітня, яка вже набула чинності, повідомляє пресслужба регулятора.

"Ураховуючи запити банків та волонтерів, дозволено фізичним особам переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ)", – йдеться у повідомленні.

Нацбанк уточнює, що до таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Водночас для запобігання виведенню капіталу за кордон і недопущення виникнення макроекономічних дисбалансів Нацбанк з 5 квітня скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів.

Крім того, НБУ повернув стандартні вимоги до банків щодо проведення ними належного аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції їх клієнтів. В умовах воєнного стану з 24 лютого вони могли здійснювати валютний нагляд у спрощеному вигляді – без проведення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнтів, джерела походження коштів, що використовуються для їх проведення, та інших відповідних заходів.

З 4 квітня такі спрощені вимоги застосовуватимуться лише до низки операцій. Серед них: операції резидентів та нерезидентів для проведення мобілізаційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, операції резидентів із виконання зобов’язань, які забезпечені державною гарантією, операції МФО та деякі інші. Спрощений валютний нагляд також залишається для операцій, сума яких не перевищує 400 тис. грн.

Нацбанк також розширив перелік виключень із загальної заборони на здійснення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб в Україні, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ, "для забезпечення можливості цих юридичних осіб проводити виплату заробітної плати власним співробітникам, сплачувати податки та інші обов’язкові платежі державі, а також здійснювати деякі інші операції". Зокрема, таким юрособам дозволено продавати безготівкову іноземну валюту (крім російських та білоруських рублів), сплачувати банку комісії та інші платежі за надання банківських та інших фінансових послуг. Крім того, таким особам дозволено здійснювати ряд виплат, пов’язаних зі страхуванням.

Також Нацбанк надав можливість здійснювати переказ іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон (крім переказів в РФ та РБ).

Крім того, банкам дозволено реалізацію залишків пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, якщо немає загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів.