Сервісні центри МВС відновили замовлення індивідуальних номерних знаків
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Із 5 квітня сервісні центри МВС відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає пресслужба відомства.
Зазначається, що послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС.
Водночас отримати свій номерний знак замовник зможе у Головному сервісному центрі МВС (Київ, вул. Лук’янівська, 62) або в Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11).
Перелік необхідних документів без змін.
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