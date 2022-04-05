Угорщина блокує санкції проти російського газу, – Боррель

Євросоюз у вівторок розгляне новий пакет санкцій проти Росії розв’язану нею війну проти України, проте прийняття рішення про відмову від російського газу блокує Угорщина.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю іспанській радіостанції КОPЕ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми маємо намір схвалити новий пакет санкцій, але ми ще обговорюємо, що робити з енергетикою", – сказав Боррель.

За його словами, зокрема у ЄС немає одностайності щодо проблеми відмови від російського газу.

"Прийняти одноголосне рішення неможливо, оскільки є така країна – Угорщина, яка заявила, що накладе вето", – пояснив Боррель.

Водночас він визнав, що рішення про відмову від російського газу може бути важким для ще низки європейських країн.

"Відмовитися від того, чого не маєш, просто, але країнам, які серйозно залежать (від російського газу, – ред.), зробити це дуже складно", – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, партія якого знову перемогла на парламентських виборах, назвав своїми опонентами президента України Володимира Зеленського, засновника фонду "Відродження" Джорджа Сороса та "бюрократів Брюсселя". Він неодноразово блокував запровадження нових санкцій проти РФ та надання додаткової допомоги України в ЄС та НАТО.