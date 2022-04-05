Держпродспоживслужба зафіксувала зростання цін майже на всі продовольчі товари

За результатами цінових спостережень співробітники Держпродспоживслужби зафіксували зростання цін майже на всі "соціальні" товари.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що станом на 4 квітня, відповідно до звернень споживачів було проведено понад 3000 цінових спостережень.

Переважна більшість повідомлень стосувалася зростання цін на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю, відсутність розрахунку за безготівку.

Так, станом на початок квітня в порівнянні з 23 лютого спостерігається суттєве підвищення цін майже на всі продовольчі товари, зокрема, на хліб пшеничний – на 28,5 %, хліб житньо-пшеничний –12,5 %, крупу гречану – 25,5 %, макаронні вироби – 24,5 %, олію соняшникову – на 11,9 %, цибулю ріпчасту –27,2 % та інші продукти харчування.

"Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання. За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що фахівцями головних управлінь Держпродспоживслужби на постійній основі проводиться роз’яснювальна робота щодо формування, встановлення та застосування суб’єктами господарювання державних регульованих цін, запобігання випадків порушень норм чинного законодавства.

"Головна вимога Держпродспоживслужби – щоб на торговельному ринку України суб’єкти господарювання реалізували товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення за економічно обґрунтованою ціною", – наголосили в Держслужбі.

Як повідомлялося, Кабмін на період дії воєнного стану доручив обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль над встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, серед яких, зокрема, борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна.

У цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова та цукор кристалічний. Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпалива та скрапленого газу.