Міненерго дозволило відновити реекспорт газу з України

Міністерство енергетики прийняло рішення відновити реекспорт (вивезення за кордон раніше ввезеного) природного газу з України.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу"

"Зміни поширюються на газ, який ввозитиметься на територію України з 3 квітня 2022 року для подальшого зберігання у підземних газосховищах у режимі "Митний склад", зокрема із транспортуванням за спеціальним тарифом short-haul", – йдеться у повідомленні.

Водночас газ, який був ввезений на територію України до 3 квітня, все ще підпадає під заборону на реекспорт, однак може бути розмитнений та реалізований на території України.

"Ми вітаємо рішення відновити реекспорт природного газу з України... Відновлення реекспортних операцій – важливий сигнал для наших іноземних замовників послуг, які сьогодні працюють у 27 країнах. Сподіваємось, що у новому сезоні закачування газу вони розглядатимуть українські газосховища як майданчик для зберігання природного газу", – прокоментував т.в.о гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Зазначається, що реекспорт природного газу з України був зупинений наказом Міненерго 3 березня.