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Окупанти на Луганщині захопили декілька відділень "Ощадбанку", – Офіс генпрокурора

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ощадбанк

Російські військові, а також учасники так званої "ЛНР" захопили приміщення будівель, де розташовувалися відділення АТ "Ощадбанк" у місті Старобільськ, селищах Новопсков та Біловодськ.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, окупанти планують використовувати захоплені приміщення для діяльності так званого "Государственного банка ЛНР".

Наразі за процесуального керівництва прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганщини зареєстровано кримінальне провадження за фактом захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК України).

Автор: Юлiя Недашківська
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